Zwei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

In Berlin-Tempelhof sind am Donnerstagabend zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden.

Die 65-jährige Bewohnerin und ein 58-jähriger Mann erlitten Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus.