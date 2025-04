kopfschüttel Berlin Mittwoch, 16.04.2025 | 15:32 Uhr

"Wenn es um so ein menschliches Bedürfnis wie den Toilettengang geht, müssen Hürden und Zugangsbeschränkungen vermieden werden", so Behrendt.



Wie wäre es, wenn die Stadt selber öffentliche Toiletten betreibt, die kostenlos sind und außer mitten in der Nacht da eine Reinigungskraft (früher landläufig Klofrau, selbstreden geht auch ein Mann bzw. egal) sitzt? Von 23 Uhr bis früh ist dann halt zu). Jaja, Berlin hat kein Geld, und überhaupt und alles. Nur, die Zustände, die jetzt in der Stadt auch toilettentechnisch herrschen, sind auch nicht die Lösung. Wer braucht denn bitte ein vollautomatisches Klo mit was-weiß-ich-Zahlfunktion (Infrastruktur im Hintergrund: zahlreiche IT-Geräte, Server, Kabel, Satelliten etc. und hier ne app und da ne app... um aufs KLO! zugehen). Hier fehlt es eindeutig an stadtpolitischem Willen und Fähigkeiten, eine Großstadt sinnvoll zu gestalten.