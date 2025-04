Chris MOL SRB Dienstag, 08.04.2025 | 11:37 Uhr

Nicht gut, was da in der vergangenen Nacht passiert ist!



Ein Problem ist, wo sollen die Wildschweine u. Obdachlosen auf Dauer leben?



Obdachlos kann jeder schnell werden u. keine dauerhafte Lösung in Sicht.



Ich möchte kein Plädoyer für Wildschweine u. ä. halten. Solche Probleme sind erst durch den Menschen entstanden u. wurden Realität.



U. a. Wildschweine, Füchse, Krähen und Waschbären sind Zivilisationsfolger. Für sie sind Müllplätze, weggeworfenes Essen oder was mit Absicht platziert wurde, das reinste Schlaraffenland! Sie brauchen so nicht mehr umständlich nach Futter suchen.



Zudem wo sollen die Tiere bleiben? Da inzwischen frühere Lebensräume, Rückzugsorte und fast alle Baulücken bebaut wurden, kommen sie auch in die Städte, das sehe ich seit Jahrzehnten auch bei mir in SRB.



Generell hilft da auf Dauer nur Vorsicht gesunder Menschenverstand und Rückzug.



Wildschweine sind nunmal Wildtiere, sie halten sich nicht wie Menschen an die Gesetze und sie kann man nicht dressieren!