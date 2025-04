In der Walpurgisnacht, dem Vorabend des 1. Mai, wird in Berlin traditionell der Protest-Fokus auf feministische Themen gelegt. Aber auch eine Demonstration gegen hohe Mieten ist geplant.

Bereits am Vorabend des 1. Mai in Berlin wollen die ersten linken Demonstrationen durch verschiedene Stadtteile ziehen.

5.700 Einsatzkräfte sollen für Sicherheit am 1. Mai in Berlin sorgen

Für den Abend (20 Uhr) ist eine queer-feministische Kundgebung am Mariannenplatz in Kreuzberg unter dem Motto "Take back the night" angekündigt. Erwartet werden mehr als 3.000 Teilnehmerinnen. In den vergangenen Jahren war die Stimmung aggressiv, und es gab auch Flaschenwürfe Richtung Polizei.

Ab 21 Uhr soll der Protestzug durch den Kiez bis nach Friedrichshain führen. Die Demonstration richtet sich auch gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg.

Daneben gibt es zum Tanz in den Mai Feiern an vielen Berliner Veranstaltungsorten.