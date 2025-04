Polizei ermittelt nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Berlin-Wilhelmstadt

Die Berliner Polizei ermittelt nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Berlin-Spandau.

Vor einem Mehrfamilienhaus in der Sandstraße im Ortsteil Wilhelmstadt waren am Dienstagabend die Leichen eines 74-jährigen Mannes und seines 42-jährigen Sohnes gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Vater seinen Sohn und sich selbst durch einen Sturz aus großer Höhe getötet hat. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, litt der Sohn an einer geistigen Behinderung. Ob der Vater mit der Pflege überfordert war und dieser Umstand als Tatmotiv in Betracht kommt, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte Büchner dem rbb am Mittwoch.

Noch am Mittwochnachmittag sollen die Leichen obduziert werden.