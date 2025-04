Feuerwehrleute haben einen Menschen bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Berlin-Wilmersdorf tot aufgefunden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte am Dienstagvormittag ein Bett in der Wohnung in dem Heim gebrannt.

Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner brachten sich laut Feuerwehr selbst in Sicherheit. Rettungskräfte untersuchten und betreuten den Angaben zufolge einen Menschen. Eine weitere klinische Versorgung war nicht erforderlich. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und kontrollierte insgesamt 14 Wohnungen, wie es hieß.