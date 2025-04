Thaimarkt eröffnet die Saison an neuem Standort

Der sogenannte Thaimarkt in Berlin-Wilmersdorf startet am Samstag in die neue Saison.

An seinem neuen Standort in der Württembergischen Straße 1 öffnet der Markt für thailändische und asiatische Straßenküche mit etwa 23 Verkaufsständen, wie der Thailändische Verein Berlin als Betreiber mitteilte.