In Berlin-Tempelhof ist es am Samstagnachmittag in der Borussiastraße zum Brand in einem Mehrfamielienhaus gekommen.

In der Küche im 4. Stock eines achtgeschossigen Wohngebäudes brach der Feuer aus bisher nicht geklärter Ursache aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Person musste nach Angaben der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Sie musste nach einer notärztlichen Behandlung in eine Spezialklinik eingeliefert werden.