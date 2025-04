Ursula S. Berlin Samstag, 12.04.2025 | 11:09 Uhr

Mit so manchen "Bettlern" habe ich Mitleid und gebe dem einen oder der anderen ab und zu auch gerne etwas, wobei ich Naturalien bevorzuge. Ich sehe mir die Menschen an, und wenn jemand - ggf. auf Nachfrage - offensichtlich Hunger oder Durst hat, biete ich schon mal ein Brötchen, eine Flasche Wasser oder einen Kaffee "to go" an, wenn die Gelegenheit bzw. die Örtlichkeit es erlaubt.



Nicht okay finde ich indes aggressives, aufdringliches Verhalten oder andere Belästigungen. Unverschämt finde ich z. B. die lautstarke Zwangsbeschallung in Zügen oder die Androhung "eben kriminell zu werden", wenn die Leute nichts zahlen wollen. Schließlich kann man auch nicht jedes Mal etwas geben, wenn man mitunter mehrmals an einem einzigen Tag oder auf einer einzigen Fahrt im ÖPNV angebettelt wird.



Sach- oder Geldspenden z. B. an die Bahnhofsmission erscheinen mir alles in allem am hilfreichsten und sinnvollsten.