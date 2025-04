Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, hat vor einer Verbreitung harter Drogen in Deutschland gewarnt. Es gebe auf dem Drogenmarkt eine "hohe Dynamik und eine Kokain-Schwemme", sagte Münch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagausgaben).

Kokain verbreite sich "in Deutschland sehr stark". Hintergrund sei, "dass der Markt in Nordamerika gesättigt ist" und der Drogenhandel "sich stärker auf Europa konzentriert".

Nach Angaben der Barmer-Krankenkasse sind in Berlin und Brandenburg immer mehr Menschen wegen ihres Kokainmissbrauchs in ärztlicher Behandlung. In Berlin waren 2023 nach einer Barmer-Untersuchung über 7.200 Kokainabhängige in Behandlung. 2019 waren es noch 5.400. In Brandenburg gab es 2023 landesweit fast 1.300 kokainabhängige Patientinnen und Patienten, 2019 waren es noch 870 - wobei die Krankenkasse von einer großen Dunkelziffer ausgeht. Besonders stark betroffen sind der Studie zufolge Männer zwischen 20 und 39 Jahren.