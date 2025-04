Am Mittwoch soll es in Brandenburg so viele Verkehrskontrollen geben wie an keinem anderen Tag im Jahr. Es wird innerorts verstärkt Geschwindigkeitskontrollen geben, etwa vor Schulen, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs dem rbb sagte. Zudem liegt ein Schwerpunkt der Verkehrskontrollen auf Alleen außerhalb geschlossener Ortschaften.



Es ist der Höhepunkt des sogenannten Blitzermarathons, einer Initiative, die länderübergreifend in Europa durchgeführt wird, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen", hieß es von der Polizei.

Am Wochenende hatte die Brandenburger Polizei bereits ein besonderes Augenmerk auf Motorräder gelegt.