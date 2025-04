Fassadenbrand an Geschäftsgebäude in Berlin-Tiergarten

An einem fünfgeschossigen, leerstehenden Bürogebäude in Berlin-Tiergarten ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen.



Laut Feuerwehr gerieten an dem Gebäude in der Von-der-Heydt-Straße Teile der Fassade in Brand. Den Angaben zufolge waren auch Teile der Tiefgarage und des Dachbereichs betroffen. Zwischenzeitlich waren rund 90 Feuerwehr-Kräfte im Einsatz.



Nach rbb-Informationen ist der Brand inzwischen gelöscht. Spezialkräfte der Feuerwehr suchen allerdings noch nach Glutnestern. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.