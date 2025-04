Im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf hat es am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Wie die Stadt Cottbus dem rbb mitteilte, wurde dabei eine Person verletzt.

Das Feuer war in einem Wohnhaus in der Hegelstraße ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an. Während des Brandes gab es mehrere Explosionen - durch im Haus gelagerte Gasflaschen und Feuerwerksraketen.

Das Haus brannte vollständig ab, ein benachbartes Wohnhaus wurde vorsorglich geräumt und die Hegelstraße wurde wegen der Löscharbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.

Wie der Brand entstand, ist bisher unklar. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.