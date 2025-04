Gästehaus von Hotel in der Schorfheide ausgebrannt

Auf dem Gelände des Tagungszentrums "Ringhotel Schorfheide" in Joachimsthal (Barnim) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Dabei brannte eines von insgesamt vier Gästehäusern des Hotelkomplexes aus, wie es von der zuständigen Leitstelle gegenüber dem rbb hieß.

Drei Personen konnten demnach aus dem brennenden Haus gerettet werden, sie blieben weitgehend unverletzt.