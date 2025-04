Auf der Autobahn 15 haben sich am Mittwochabend zwischen Forst und Bademeusel (Spree-Neiße) in beiden Richtungen zeitgleich zwei Unfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Lkw ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Der Laster sei in Richtung Polen unterwegs gewesen. Zeitgleich stieß ein Auto auf der gegenüberliegenden Spur Richtung Cottbus gegen die Mittelleitplanke.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Fahrer des Lkw wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Fahrer des Pkw gab den Angaben zufolge an, von der Sonne geblendet worden zu sein.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden des Lkw auf insgesamt etwa 10.000 Euro und den Schaden des Pkw auf rund 5.000 Euro. Die A15 wurde nach den Unfällen in beiden Richtungen für etwa eine Stunde teilweise gesperrt.