So 06.04.25 | 17:14 Uhr

Die auffälligen Autos überholten über den Seitenstreifen, wechselten abrupt die Fahrstreifen und beschleunigten stark: Ein Hochzeits-Autokorso mit Luxus-Limousinen und teuren Sportwagen ist von der Polizei auf der A24 bei Fehrbellin gestoppt worden.

Autofahrer meldeten am Samstagmittag mehrere Wagen, die rücksichtslos über die A111 fuhren, wie die Polizei mitteilte. Der Korso fuhr dann auf der A24 weiter. Die Polizei stoppte an der Anschlussstelle Herzsprung zwei Wagen. Die Fahrer von sechs weiteren Fahrzeugen hielten eigenständig an und wurden kontrolliert, ebenso wie später ein neunter Wagen.

Es kam heraus, dass der Korso auf dem Weg von Berlin nach Stralsund war. An Bord von einem der Wagen befand sich die Braut. Nach Feststellung der Personalien konnten die neun beschuldigten Fahrer ihre Fahrt fortsetzen. Die Polizei ermittelt wegen verbotenen Autorennens.