Grete Berlin Samstag, 05.04.2025 | 10:23 Uhr

Yes! Und bittebittebitten endlich auch in Berlin, B1 Richtung Spinnerbrücke - täglich kontrollieren!

Und allesamt bitte auch auf Lärmemission, Fahrstil (gestern nen Wheelie aufm Gehweg begegnt, man fässt es nicht. Ach so, war in Stahnsdorf btw.).

Leider habe ich immer den Verdacht, dass unter den Polizisten es nicht wenige gibt, die ungern der Motorradlobby an den Karren, bzw. an die Karre fahren. Hoffentlich sind es dieses Mal die Richtigen (Kollegen).

Grundsätzlich habe ich übrigens nichts gegen Motorrad, kann den Fahrspaß durchaus verstehen. Aber bitte stets mit Rücksicht auf den Rest der Welt!