Bis zu 70 Tiere aus brennendem Wohnhaus in Oranienburg gerettet

Einsatz in Oberhavel

So 27.04.25 | 10:33 Uhr

Non Stop News

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Oranienburg sind am Samstag Dutzende Tiere gerettet worden. Das teilte der Lagedienst der Brandenburger Polizei dem rbb am Sonntag mit.

Demnach handelte es sich um 60 bis 70 Tiere, vorwiegend Hunde, die Polizei sprach von einer ungewöhnlich hohen Anzahl. Die Tiere seien an umliegende Tierschutzorganisationen übergeben worden. Das für solche Fälle zuständige Veterinäramt sei informiert worden, hieß es.