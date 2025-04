Elf Menschen sind in einer Diskothek in Cottbus durch Pfefferspray verletzt worden.

Wie die Polizei dem rbb mitteilte, wurden Rettungskräfte am frühen Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr in den Club an der Stadtpromenade gerufen. Ein Unbekannter hatte in der Herrentoilette das Pfefferspray versprüht, wodurch insgesamt elf Personen leicht verletzt wurden. Die Diskothek sei umgehend geräumt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen richtete sich die Aktion nicht gegen konkrete Personen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.