Die Staatsanwaltschaft nennt ihn den "Crystal-Paten von Cottbus". Jahrelang dealte er in der Stadt mit Drogen. Nun musste sich der 29-Jährige vor Gericht verantworten. Weil er kooperierte, konnte der Prozess deutlich verkürzt werden.

Vier Jahre lang handelte er Drogen im großen Stil. Vor allem Crystal, aber auch Cannabis und Kokain verteilte er über die Stadt. Mehr als eine Million Euro Gewinn machte er mit seinen Geschäften.

Über 90 Mal konnte ihm das Gericht Drogenhandel nachweisen. Nun muss der "Crystal-Pate von Cottbus", wie ihn die Staatsanwaltschaft in ihrem Abschluss-Plädoyer taufte, in Haft. Sieben Jahre und sechs Monate - das hat das Landgericht Cottbus am Dienstag entschieden.

Zum Namen "Pate" kam die Staatsanwaltschaft, weil der Verurteilte über Jahre hinweg nicht nur gedealt habe, sondern auch eine gewisse Marktmacht hielt. Er habe die Preise und Vertriebsstrukturen für Crystal, teilweise auch für Koks, im Raum Cottbus entscheidend mitgestaltet. Sein Revier habe er mit Hilfe von Schlägern verteidigt. Nun geht es für den Mann, der ein ganzes System etablierte, ins Gefängnis.