Der Nottekanal ist die älteste von Menschen schiffbar gemachte Wasserstraße Brandenburgs. Nun will das Umweltministerium des Landes die Schiffbarkeit aberkennen. Das hätte Auwirkungen auf den Tourismus und die Wirtschaft.



Sie ist die älteste von Menschen schiffbar gemachte Wasserstraße Brandenburgs: die Notte. Sie führt von Königs Wusterhausen bis in den Mellensee. doch nun will das Umweltministerium des Landes die Schiffbarkeit aberkennen. Voraussichtlich im Frühjahr soll eine Entscheidung fallen. Entlang der Notte herrscht deshalb Unruhe. Die Kommunen Mellensee und Königs Wusterhausen, IHK Cottbus und Tourismusverband Dahme-Seenland protestieren gegen die geplanten Einschnitte.

"Der Nottekanal ist ein wichtiger Bestandteil des Wassertourismus im Land Dahme-Spreewald", sagte Michaela Wiezorek (parteilos), Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen, dem rbb auf Nachfrage. Die Herabstufung würde einen weiteren Rückschritt des Tourismus bedeuten.

Das Ministerium sieht eine eher geringe touristische Bedeutung des Nottekanals und verweist auf den Sparzwang. Es würden hohe Kosten entstehen, um die Schiffbarkeit aufrecht zu erhalten - pro Jahr rund 92.000 Euro, Tendenz steigend.

Eine zentrale Rolle spielt auch die Schleuse Königs Wusterhausen. Sie muss in Richtung Mellensee durchquert werden, um in den Nottekanal fahren zu können. Die Schleuse wurde 1983 erneuert, seit 2022 ist sie nun schon außer Betrieb, weil nicht funktionsfähig. Seitdem können Sportboote den Kanal ohnehin nicht mehr befahren, Paddler müssen einen Umweg über Land in Kauf nehmen. Für den Neubau würden laut Ministerium Kosten in Höhe von 5,8 Millionen Euro anfallen. Er ist schon länger geplant, wurde bisher aber nie umgesetzt. Nun könnte er hinfällig werden.