Mutmaßlicher Taschendieb in Eichwalde starb an akutem Herzversagen

Nachdem ein mutmaßlicher Taschendieb am Sonntag in Eichwalde (Dahme-Spreewald) zu Tode gekommen ist, haben die Behörden am Dienstag das Obduktionsergebnis bekannt gegeben. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann an akutem Herzversagen.

Die Obduktion habe ergeben, dass bei ihm eine "erhebliche gesundheitliche Vorschädigung des Herzens" vorlag, so die Polizei. Der 63-Jährige konnte inzwischen auch identifiziert werden: Es handelt sich um einen Mann aus dem Südbrandenburger Raum, der bereits wegen Drogendelikten straffällig geworden war.