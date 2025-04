Die Pflege benötigt dringend Fachkräfte - vor allem in einem der ältesten Landkreise bundesweit: Elbe-Elster. Eine Tagespflege in Finsterwalde setzt beim Nachwuchs nun auf langfristige Bindung. Das scheint zu funktionieren. Von I. Schilka und F. Ludwig

Eigentlich besucht sie die 10. Klasse der Oscar-Kjellberg-Oberschule in Finsterwalde (Elbe-Elster). Zwei Mal pro Woche geht es für die Schülerin aber ein paar Straßen weiter zur Tagespflege "Am Schloss".

Esra kommt regelmäßig in die Tagespflege, weil ihre Schule hier ein festes Praktikum anbietet. Auch eine Förderschule und ein Oberstufenzentrum nutzen diese Möglichkeit. Sie alle wollen den Schülern berufliche Perspektiven aufzuzeigen. "Die sind dann erstaunt, dass es in der Tagespflege körperlich anstrengend werden kann", so die Pflegedienstleiterin Kathrin Jannaschk. "Dass es auch eine psychische Belastung ist."

Jannaschk arbeitet seit 35 Jahren in der Tagespflege. Auch ihre Tochter wollte den Beruf der Pflegefachkraft lernen. In der Ausbildung habe sie aber schnell gemerkt, dass ihr die körperliche Nähe im Beruf nicht so gut liegt - und ihre Ausbildung abgebrochen. So etwas könne durch das feste Praktikum vermieden werden, sagt die Pflegedienstleiterin.

Mit der körperlichen Nähe kann Esra gut umgehen. "Ich habe generell keine Berührungsängste, auch im Privaten", versichert sie mit einem Grinsen. Und auch die Gespräche mit den Gästen der Tagespflege empfindet die 17-Jährige als eine Bereicherung.

"Die Geschichten und Erfahrungen der älteren Menschen zu hören, ist schon sehr spannend", sagt die Schülerin. Viele könnten noch aus der Nachkriegszeit erzählen oder Erfahrungen ihrer Eltern aus dem Zweiten Weltkrieg weitergeben. Das helfe Esra auch, die heutige Zeit besser einzuordnen.