Zahl der Geburten in Brandenburg erneut gesunken

Seit Jahren sinken die Geburtenzahlen in Brandenburg - im ländlichen Raum noch stärker als in den Städten. Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums spielen dabei auch ökonomische Unsicherheiten und Krisen eine Rolle.

Der Geburtenrückgang in Brandenburg hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, kamen im Vorjahr 15.157 Jungen und Mädchen in Brandenburg zur Welt. Das waren 728 Neugeborene weniger als im Jahr 2023. Die bislang unveröffentlichten Angaben sind vorläufig, mit endgültigen Zahlen sei erst im Herbst dieses Jahres zu rechnen.

Nach der Wende war die Zahl der Geburten in Brandenburg bis 1993 auf 12.238 zurückgegangen. In den folgenden Jahren kamen wieder mehr Kinder in Brandenburg zur Welt, ihre Zahl erreichte 2016 mit 20.934 einen Höhepunkt. Seit dem Jahr 2016 geht die Geburtenrate zurück. Von 2016 bis heute nahm die Zahl der Geburten um knapp 28 Prozent ab.