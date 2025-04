Wasserleiche in Brandenburg an der Havel gefunden

In Brandenburg an der Havel ist am Freitag eine Leiche im Silokanal gefunden worden. Ein Spaziergänger habe den leblosen Körper im Wasser entdeckt und die Polizei informiert, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Ein Toter und ein Vermisster nach Bootsunfall auf See in Brandenburg/Havel

Im März waren an einem Wehr am Kleinen Beetzsee in Brandenburg an der Havel zwei Männer mit einem Boot gekentert - einer starb, der andere galt als vermisst.

Die Einsatzkräfte suchten mit Booten, Tauchern und einem Hubschrauber das Wasser sowie die Umgebung nach dem Vermissten ab, jedoch ohne Erfolg. Der Kleine Beetzsee führt direkt in den Silokanal.