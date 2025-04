Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag in der Gemeinde Milower Land (Havelland) bei einem Unfall tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Im Ortsteil Buckow wollte ersten Erkenntnissen zufolge ein Autofahrer am Straßenrand halten, der 61 Jahre alte Motorradfahrer fuhr dann von hinten auf. Er habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort starb, hieß es weiter.

Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen worden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge seien zur Beweissicherung beschlagnahmt worden.

Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro.