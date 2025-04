Postkahn wieder in Lehde unterwegs

Im Lübbenauer Ortsteil Lehde (Dahme-Spreewald) wird die Post dort, wo kein Auto hinkommt, seit Dienstag wieder mit dem Kahn geliefert. Kahnpostfrau Andrea Bunar startet damit in ihre 14. Saison.

Der gelbe Postkahn beliefert in diesem Jahr wieder 65 Häuser. Viele der Grundstücke in Lehde haben keine direkte Anbindung an die Straße und sind nur über kleine Fußgängerbrücken oder den Wasserweg zu erreichen.