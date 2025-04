In Cottbus ist die niedersorbische Sprache allgegenwärtig. Viele Straßenschilder sind zweisprachig und sogar die Parkautomaten können Niedersorbisch. Zu hören ist die Sprache im Alltag heute aber eher selten.

Bis in die 1950er Jahre war Niedersorbisch weit verbreitet in der Region. In Nazi-Deutschland wurde die slawische Minderheit der Sorben/Wenden unterdrückt, in der DDR kaum gefördert. Schließlich verdrängten auch Industrialisierung und Zuzug die Sprache weiter aus dem täglichen Leben. Viele der Passanten, die der rbb in der Innenstadt fragt, sprechen kein Niedersorbisch - oder können es nur bruchstückhaft. Eine Fußgängerin gibt ihren Wortschatz ironisch grinsend mit dem Ausruf "Stara Nałpa - alter Affe!" zum Besten.

Seit den 1990er Jahren haben laut des sorbischen Instituts in Cottbus zwar bis zu 10.000 Schülerinnen und Schüler sorbisch gelernt. Besonders nachhaltig scheint das offenbar nicht gewesen zu sein, wie jetzt die Autoren einer neue Studie sagen.