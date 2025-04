Mann beim Gassigehen in Nassenheide mutmaßlich angefahren und gestorben

Do 17.04.25 | 18:03 Uhr

Mutmaßlich nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug ist ein 59 Jahre alter Mann in Nassenheide (Oberhavel) an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zunächst waren die Ermittler von einem Sturz ausgegangen, die Obduktion habe aber ergeben, dass es einen Zusammenstoß gegeben haben muss, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach war der Mann am Abend des 27. März gegen 22:25 Uhr mit zwei Hunden an der Bundesstraße 96 nahe einer Tankstelle Richtung Oranienburg unterwegs. Der 59-Jährige wurde dann mit schweren Verletzungen an der Oranienburger Chaussee aufgefunden und starb im Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu Fahrzeugen machen können, die an einem Unfall in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr und an dem Ort beteiligt gewesen sein könnten.