Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) wird am Mittag das neugeborene Kind begrüßen und mit den Eltern einen Baum im Schlosspark pflanzen.

Die Stadt Oranienburg (Oberhavel) hat die 50.000-Einwohner-Marke geknackt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

"Das macht schon auch ein bisschen stolz, auf der anderen Seite sagen viele, dass es jetzt auch reicht", berichtete Laesicke im Gespräch mit dem rbb. Er sieht aber eine klare Tendenz. "Ich muss ganz ehrlich sein: Ich sehe nicht, dass wir aufhören zu wachsen – ob wir das nun wollen oder nicht. Es macht schon Sinn, sich auf weiteres Wachstum einzustellen", so der Bürgermeister weiter.

Das stetige Wachstum stellt die Stadt aber auch vor Herausforderungen: Es seien viele Plätze in Kitas und Grundschulen nötig. "Das Klärwerk wird zu klein, auch das Umspannwerk", berichtete der Bürgermeister weiter. Dafür werde viel Geld benötigt. Laesicke sieht aber auch, dass neue Konfliktherde entstehen und ein Kulturwandel Einzug hält. "Und das in einer Geschwindigkeit, die schon ziemlich enorm ist", so das Stadtoberhaupt.