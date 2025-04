Die Brandenburger Obstbauern bereiten sich auf den ankündigten Nachtfrost in den kommenden Tagen vor. Gefährdet sind vor allem Obstbäume wie Aprikosen, Süßkirschen und frühe Apfelsorten, die kurz vor der Blüte stehen. 2024 war es durch Frostnächte im April zu hohen Verlusten beim Obstanbau in Brandenburg gekommen.

Um die Blüten zu schützen, wurden auf dem Obsthof Elisenau Holzkisten in die Plantagen gestellt. Damit könne man in den kalten Nächten Feuer machen, so Heidmann. Außerdem habe man Flüssigdünger ausgebracht, der die Nährstoffkonzentration in den Blüten erhöht. "Es entsteht dann eine Lösung in der Blüte, die den Frost abhält, weil der Gefrierpunkt sinkt."

Einen anderen Weg gehen die Markendorfer Obstbauern in Frankfurt (Oder), indem sie Wasser als Frostschutzmittel einsetzen, wie Obstbauer Thomas Bröcke sagte. Mit dem Wasser werden die Pflanzen vor den Frostnächten beregnet, damit sie mit einer Eisschicht bedeckt sind. "Wenn dann die Eiszapfen an den Bäumen hängen, erfrieren die Blüten witzigerweise nicht. Das ist die sogenannte Froststurzberechnung."

Für diese Technik solle es bald auch finanzielle Unterstützung vom Land geben, sagte Bröcke, der auch Präsident des Landesgartenbauverbandes ist.