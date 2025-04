toberg Donnerstag, 03.04.2025 | 16:03 Uhr

Und jetzt bitte nicht gleich... ach die süßen Tierchen, das kann man doch nicht machen. Doch! Muss man! Diese Tierart ist invarsiv, verdrängt unser Rotwild und hat hier nichts zu suchen. Zumal die Fläche für das Rotwild auch begrenzt ist, wenn es nicht merklichen Schaden an Wald und Fauna anrichten soll. Was passiert, wenn man invasiven Arten nicht gleich Einhalt gebietet, sehen wir an den Nandus. Die sind mittlerweile schon lästig, verdrängen bodenbrütende Vögel und richten Schaden an jungen Sprößlingen im Wald und auf Feldern an.