Mogli wird ab Mai einmal in der Woche für zwei bis drei Stunden im Krankenhaus sein. "Die positive Wirkung von Tieren auf die Gesundheit ist wissenschaftlich gut belegt", erklärte Romana Lenzen-Großimlinghaus, Chefärztin der Klinik für Geriatrie des Klinikum Ernst von Bergmann: "Gerade in der Geriatrie, wo emotionale Unterstützung und die Förderung der sozialen Interaktion eine Schlüsselrolle spielen, sehen wir ein großes Potenzial."

"Wir haben sehr, sehr viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt. Es geht jetzt los in der Geriatrie, mit der Option das Ganze auszuweiten auf andere Fachbereiche, womöglich auch auf die Kinder- und Jugendtherapie", berichtete Besitzerin Stephanie Herrschuh im Gespräch mit dem rbb. Sie arbeitet im Krankenhaus als Physiotherapeutin und in der Therapieleitung. "Wir starten jetzt aktuell erstmal mit fünf Patienten die Woche circa und gucken dann, wie es angenommen wird. Wir brauchen natürlich genügend Patienten, die Lust darauf haben."

"Hunde wirken sich positiv auf die Gefühlswelt von Menschen aus. Erkrankte Menschen können speziell im Umgang mit einem geschulten Therapiehund Gefühle wie Glück, Zuneigung und Verantwortung für sich wiederentdecken", teilte das Krankenhaus weiter mit: "Sie überwinden Ängste und steigern ihre kognitiven Fähigkeiten, wie die Konzentration oder das Gedächtnis."

Der Hund wirke auf emotionaler Ebene, sei "ein Verstärker", konkretisierte Herrschuh - für mehr Aktivität und für bessere Stimmung. Mogli helfe, für einige Zeit die Krankheit zu vergessen, so Herrschuh: "Durch ihn wird Vertrauen aufgebaut, was ihnen die Möglichkeit gibt sich zu öffnen. Sie teilen ihre Sorgen, Ängste und Schmerzen besser mit." So würden auch immer wieder Gespräche entstehen, so die Therapeutin.