Rund 1.600 Menschen sterben, fast 1.000 Gebäude sind zerstört: Vor 80 Jahren erlebt Potsdam eine Bombennacht. Um 22:14 Uhr erklingen am Montagabend die Glocken aller Kirchen der Brandenburger Landeshauptstadt.

Um 22:14 Uhr sollen alle Glocken der Potsdamer Kirchen läuten - zu dieser Uhrzeit begannen am 14. April 1945 die britischen Luftangriffe, die die Innenstadt weitgehend zerstörten.