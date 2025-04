Der Brandenburger Landesanglerverband hat am Montagvormittag 12.500 junge Lachse in den Prignitzer Fluss Stepenitz ausgewildert. Das teilte das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg mit.

Die Aktion ist Teil des Wiederansiedlungsprojektes für Lachse in Brandenburg, in der Prignitz gibt es das bereits seit 26 Jahren. Im April 1999 wurden erstmals Lachse in die Stepenitz ausgewildert. Seitdem wird das jährlich wiederholt, 2023 wurden sogar 45.000 Tiere ausgesetzt. Im Frühjahr wandern die ausgewilderten Fische über die Elbe in Richtung Meer und Nordatlantik, um zwei bis drei Jahre später zum Laichen in die Prignitz zurückzukehren.

In Perleberg (Prignitz) müssen die Angler diese Lachse dann abfischen, weil dort ein großes Wehr den Weg versperrt. Sie werden zum Laichen wieder eingesetzt oder in ein geschütztes Bruthaus gebracht, weil es in der Stepenitz noch nicht genügend natürliche Laichflächen gibt. So sollen Lachse in der Stepenitz wiederangesiedelt werden, die Mitte des 20. Jahrhunderts in der Region als ausgestorben galten.