Berufungsprozess in Cottbus

Am Landgericht Cottbus hat am Montag das Berufungsverfahren gegen einen Mann begonnen, dem sexueller Missbrauch von zwei Schutzbefohlenen in sieben Fällen vorgeworfen wird.

In erster Instanz war der damals angehende Lehrer vom Amtsgericht Senftenberg freigesprochen worden. Zur Begründung hieß es unter anderem, dass die betroffenen Schülerinnen in keinem Obhutsverhältnis mit dem Angeklagten gewesen seien, er habe sie nicht unterrichtet. Die Geschädigten waren dem Angeklagten also nicht zur Erziehung anvertraut. Das ist ein Strafbarkeitsmerkmal, wenn es um sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen geht.

Die Staatsanwaltschaft und eine der Geschädigten, die auch Nebenklägerin ist, waren nach dem ersten Urteil in Berufung gegangen.