Tattoo-Studio in Spremberg abgebrannt

Do 17.04.25 | 08:20 Uhr

In Spremberg (Spree-Neiße) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Tattoo-Studio abgebrannt.

Wie die Leitstelle Lausitz dem rbb am Donnerstagmorgen sagte, stand das Gebäude in der Nähe des Krankenhauses schon in Vollbrand, als die Feuerwehr anrückte. Die Flammen breiteten sich schnell aus und bedrohten auch benachbarte Häuser. Diese konnte die Feuerwehr aber schützen, wie es hieß.

Erst am frühen Donnerstagmorgen war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Im Laufe des Morgens beginnt die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen zur Brandursache.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 17.04.2025, 8:30 Uhr