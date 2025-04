Die Brandenburger Polizei hat einen 20-Jährigen in der Uckermark in dieser Woche wegen diverser Vergehen gleich zwei Mal aus dem Verkehr gezogen.

Zunächst war der Beschuldigte am Dienstag in Gerswalde aufgefallen. Dort war er den Angaben der Polizeidirektion Ost zufolge mit falschen Kennzeichen an seinem Auto aufgefallen. Bei der Kontrolle habe sich zudem herausgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Er musste die Kennzeichen abgeben und erhielt eine Anzeige.