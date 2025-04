Alte Truppenübungsplätze in Brandenburg sind vor der Waldbrandsaison besser auf mögliche Feuer vorbereitet worden. So sei Totholz an den öffentlichen Straßen entfernt worden, sagte eine Sprecherin der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg am Dienstag. Außerdem seien alte Kampfmitteln auf einigen Flächen geräumt und die Waldbrandschutzsysteme verbessert worden.

Die Schutzsysteme zur Vorbeugung und zur besseren Bekämpfung von Bränden umfassen demnach befahrbare Brandschutzwege, Löschbrunnen und Schutzschneisen mit Sandstreifen, an denen Brände auslaufen können. Allein in diesem Jahr habe die Stiftung auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen Jüterbog, Heidehof, Lieberose und Tangersdorf insgesamt rund 54 Schneisen und Streifen instand gesetzt, erklärte die Stiftungssprecherin. Es gehe darum, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um die Gebiete bestmöglich zu schützen.