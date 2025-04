Wasserbüffel in Wildau wieder als Landschaftspfleger im Einsatz

Wasserbüffel sind ab sofort wieder auf den Dahmewiesen in Wildau (Dahme-Spreewald) im Einsatz. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Büffel grasen demnach entlang der Dahme und sorgen so für eine natürliche Landschaftspflege.

Den Anfang machte am Mittwoch eine erste Büffelherde, die aus ihrem Winterquartier in Storkow (Oder-Spree) nach Wildau gebracht wurde. Damit beginne die Weidesaison der Tiere, hieß es. Weitere Tiere werden folgen. Sie sollen bis Oktober insgesamt eine Fläche von zehn Hektar entlang des Flusses pflegen.