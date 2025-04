Einen 2,13 Meter großen Wels hat eine Anglerin aus Brandenburg in der Oder gefangen. Das 52 Kilogramm schwere Exemplar bringt Christine Hein aus Ketzin im Havelland den Titel der "Anglerkönigin 2024" ein, wie der Landesanglerverband in Nuthetal am Mittwoch mitteilte.

Die 59 Jahre alte Freizeitanglerin meldete dem Verband den größten Wels-Fang im vergangenen Jahr. "Gefangen in der Oder, ist er auch ein Zeichen dafür, dass der Fluss nach dem Fischsterben 2022 wieder lebt", so der Verband.