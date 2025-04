Betonreste an beiden Ufern, Erhebungen sowie Straßen, die im Nichts enden, säumen den Oder-Spree-Kanal. Selbst 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Zerstörungen noch immer in der Landschaft sichtbar. So fehlen von Eisenhüttenstadt bis zur Mündung im Seddin See bei Berlin-Schmöckwitz im Landkreis Oder-Spree noch immer zahlreiche Brücken, die einst das Nord- mit dem Südufer des Kanals verbanden.

In Biegenbrück, sechs Kilometer nordwestlich von Müllrose, sind beispielsweise noch Überbleibsel der Brücke sichtbar. "Das sind die Widerlager dieser Brücke von 1912“, erklärt Gordon Starcken vom Wasser- und Schifffahrtsamt. "Da ist diese errichtet und leider am 23. April1945, wie alle Brücken in diesem Bereich, durch die deutsche Wehrmacht gesprengt worden, um das Vorrücken der russischen Truppen zu verlangsamen."

Wo die Brücke einst Biegenbrück mit einer Försterei auf der anderen Kanalseite verband, sind heute nur noch Reste der Fundamente zu sehen. Und da statt der Försterei am anderen Ufer nur noch Wald sei, werde die Brücke nicht mehr aufgebaut, sagt Starcker. "Es fehlen jetzt insgesamt noch elf Brücken. Wir hatten 33 Brücken über den gesamten Bereich, vom Seddinsee bis nach Fürstenberg an der Oder, heute Eisenhüttenstadt. Und von den 33 war 1945 nur noch eine in Takt. Alle anderen waren gesprengt, lagen in der Wasserstraße, zusammen übrigens mit 188 Schiffen, die auch versenkt wurden."