Dackel-Hype auf Social Media? - Dackel sind nicht nur Kult, sondern auch Community

Mi 09.04.25 | 11:46 Uhr | Von Sebastian Hampf

Bild: imago images/C.Hardt

Auf Instagram oder Tiktok kann man sich schnell in Dackel-Videos verlieren. In Berlin zeigt sich der Hype auch offline – mit steigenden Registrierungen und einer aktiven Szene von Dackel-Fans, die mehr verbindet als nur Hundeliebe. Von Sebastian Hampf

Ein Blick in zwei dunkle Knopfaugen und zack – schockverliebt. Fragt man Dackelbesitzer:innen, warum sie sich für einen Dachshund entschieden haben, kommt neben rationalen Argumenten oft auch das Niedlichkeits-Level dieser Hunderasse zur Sprache. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Fangemeinde der Vierbeiner stetig wächst. 3.581 offiziell registrierte Dackel gab es im Jahr 2024 laut Hunderegister in Berlin - fast 500 mehr als im Vorjahr. Auf Social Media gibt es zudem schier endlosen Content. 2024 erreichten Dackel Platz sechs der beliebtesten Hunderassen in Berlin im Ranking der Tierschutzorganisation Tasso e.V. [tasso.net] In anderen Bundesländern tauchen Dackel dort fast gar nicht auf. Im Register von Tasso werden sogar noch mehr Dackel erfasst als im offiziellen Hunderegister. 8.543 Dackel/Teckel sowie Dackel-Mischlinge waren bei Tasso registriert. Der Grund, so Lisa Frankenberger von Tasso: Mutmaßlich kommen "Tierhalter in Berlin der Pflicht zur Registrierung" nicht nach. Dennoch möchten sie ihre Tiere schützen und melden diese bei der Tierschutzorganisation an. "Das zeigt auch die Erfahrung aus anderen Städten", so Frankenberger.

Regelmäßige Dackeltreffen

Spannender als bloße Zahlen ist vielmehr, was Dackel bei Menschen auslösen. Diese "Cuties" sind sehr "instagrammable" und echte Community-Tiere. Denn es gibt eine gut vernetzte Dackel-Gemeinschaft, also Menschen, die ihre Vorliebe für Dackel teilen. Die Dackel-Fans posten nicht nur Bilder und Videos, sondern organisieren auch regelmäßig "Dackeltreffen". Dort tollen mitunter 30 bis 40 Dackel freudig durcheinander. Fine wohnt mit ihrem Dackel Sparkey auf einem Bauernhof in der Nähe von Berlin. Beide sind regelmäßig bei Dackeltreffen. "Das macht allen unglaublich viel Spaß", sagt sie. Mal sind es eher Spaziergänge, mal Treffen im Park, "wo die Dackel rumflitzen können".

Auch Monique und ihre Dackeldame Lizzy lebten lange in Berlin und sind mittlerweile in Potsdam zuhause. Sie treffen sich häufig mit Gleichgesinnten. Monique sagt, dass die Community riesig ist und sie über Instagram viele Kontakte geknüpft hat. "Ich will nicht sagen, dass bei anderen Hunderassen nicht auch so ist, aber von meinen Freunden, die Hunde haben, kenne ich sowas nicht."

Ich will nicht sagen, dass bei anderen Hunderassen nicht auch so ist, aber von meinen Freunden, die Hunde haben, kenne ich sowas nicht. Dackelbesitzerin Monique

Bei den Treffen gehe es längst nicht nur um Dackel, gesprochen werde eigentlich über alles – "das Leben eben", sagt Monique.



Tina, die in Berlin eines der Dackeltreffen ins Leben gerufen hat, ist begeistert von der "großen und verbundenen" Community. Sie, Monique und Fine kennen sich natürlich und treffen sich regelmäßig mit ihren Dackeln. "Dackel-Menschen sind irgendwie auf einer Wellenlänge", sagt Tina. Mit ihrer Dackeldame Parma lässt sie eine große Followerschaft auf Instagram an ihrem Leben teilhaben. Fasst 125.000 Menschen interessieren sich für ihren Kanal, auf dem sie und ihr Rauhaardackelmädchen Zwiegespräche führen.

Millionenschwerer Hashtag-Hund

Die Hunde mit den großen Knopfaugen, großen Schlappohren und langgestrecktem Körper sind äußerlich durchaus verschieden. Dackel, oder Teckel in der Jägersprache, werden in drei Größen unterteilt: Dachshund, Zwerg-Dachshund und Kaninchen-Dachshund. Diese gibt es wiederum in drei Fellformen: Kurzhaar, Rauhaar und Langhaar. So weit so Hund. Bei Instagram oder Tiktok ist ein großes Interesse an Dackeln erkennbar. Zum #Dackel finden sich 2,2 Millionen Beiträge, #Dachshund bringt es gar auf 3,3 Millionen. Und sucht man international nach #Doxie tauchen mehr als 7 Millionen Posts auf. Sind Dachshunde damit besonders beliebt und im Trend? Nein. Auch die Zahlen anderer Hunderassen, die in den letzten Jahren konstant zu den beliebtesten Hunden gehören, sind gestiegen. Chihuahuas, Französische Bulldoggen oder Labrador Retriever kommen auf Instagram oder Tiktok ebenfalls auf millionenfache Beiträge. Der Unterschied liegt im regionalen Interesse - und das ist bei Dackeln, vor allem in Berlin, besonders ausgeprägt.

Ein Dackel wältz sich auf einer Wiese.

Dackel-Hype oder nicht?

Dominic Krohne vom Teckel-Landesverband Berlin-Brandenburg beobachtet ebenfalls ein gesteigertes Interesse an Dackeln. "Der Teckel hat eine lange Geschichte und ist keine modische, sondern eine zeitlose Erscheinung. Er erfreut sich großer Beliebtheit und das merken wir auch an jüngeren Besitzerinnen und Besitzern." Hundebesitzer schätzen Dackel als "Charakterkopf". Es sind "robuste, kernige, aber auch nicht allzu große Begleiter", so Krohne. Mit einem Vorurteil räumt Conny Schlenkrich, Züchterin und Mitglied im Deutschen Teckelklub 1888 e.V. auf. "Ein gut erzogener Dackel ist weder eigenwillig noch stur." Vielmehr sind Teckel dort glücklich, wo ihr Mensch ist - egal, ob in der Stadt oder auf dem Land, so Schlenkrich. Dass sich Menschen bewusst und überlegt für einen Dackel entscheiden, zeigt auch eine Nachfrage beim Tierheim Berlin. Alle paar Monate gebe es demnach zwar die eine oder andere Abgabe-Anfrage. Ein Dackel als Fundtier komme jedoch nur selten ins Tierheim.

Qualzucht mit Gesundheitsproblemen

So niedlich, fotogen und freundschaftsfördernd Dackel auch sind - Lisa Frankenberger von Tasso e.V. gibt die Qualzuchtproblematik zu bedenken, sollte man sich für dieses Haustier entscheiden. "Dackel sind leider derart gezüchtet worden, dass sie häufig gravierende gesundheitliche Probleme haben, unter deren Folgen sie oft ein Leben lang leiden." Die kurzen, oft krummen Beine und die langen Rücken führen im Alter oft zu Bandscheibenvorfällen oder gar Lähmungen. Ein gesunder Dackel darf trotz seiner kurzen Beine dennoch keineswegs unterschätzt werden. Dachshunde sind schließlich Jagdhunde und flink unterwegs - wie das jährlich stattfindende Dackelrennen in Bärenklau (Oberhavel) beweist. [oberkraemer.de] Im September messen sich dort wieder die schnellsten Dackel der Region. 2023 wurde die Dackeldame Frieda auf Anhieb zweite und 2024 ging es dann direkt zu den Deutschen Meisterschaften in Magdeburg. Dort ließ die waschechte Brandenburgerin der Konkurrenz keine Chance und siegte in der Kategorie Zwerg- und Kaninchendackel. Die Bewegungsfreude schätzen auch Fine, Tina und Monique. Sie sind täglich mehre Stunden mit ihren Dackeln draussen unterweg. "Ein Hund ist eben ein große Verantwortung", sagt Fine. Und bei Dackeln dazu noch eine besonders niedliche.