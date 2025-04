Am Sonntag starben zwei Jugendliche auf dem Dach einer fahrenden S-Bahn in Berlin-Wannsee. Die Bahn reagiert auf den Unfall einerseits mit Anteilnahme, andererseits aber auch mit deutlichen Worten.

Nach dem tödlichen Unfall zweier S-Bahn-Surfer in Berlin-Wannsee am Sonntag zeigt sich die Deutsche Bahn betroffen. "Zunächst einmal möchten wir unsere große Bestürzung über den Unfall zum Ausdruck bringen", teilte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage mit. "Unsere Gedanken sind bei Familie und Freunden der Unfallopfer."

Immer wieder kommt es in Berlin beim sogenannten S-Bahn-Surfen zu schweren Unfällen. Nun endet eine Fahrt auf dem Dach einer fahrenden S-Bahn in Berlin-Wannsee für zwei junge Männer tödlich.

Die Bahn habe zusammen mit der Bundespolizei und anderen Partnern seit vielen Jahren zwei Dutzend Präventionsexperten im Einsatz - in Kindergärten, Schulen und Bahnhöfen. Auch in sozialen Netzwerken wie Instagram und Tiktok klärt der Konzern auf. In einem der kurzen Videos heißt es beispielsweise: "Das Klettern auf Zügen - und das Surfen sowieso - ist lebensgefährlich." Ebenso lebensgefährlich ist laut Bahnsprecherin das Überqueren der Gleise. Das gelte auch für S-Bahn-Gleise. "In der Stromschiene direkt neben dem Gleis liegen 750 Volt Gleichspannung an. Bei Kontakt drohen ein Stromschlag und Verbrennungen." Im Regional- oder Fernverkehr versorgten 15.000 Volt starke Oberleitungen die Züge mit Energie. "Der Strom ist 65-Mal stärker als der aus der Steckdose."

Am frühen Sonntagmorgen waren zwei junge S-Bahn-Surfer in Berlin gestorben. Die 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen waren nach Angaben der Polizei auf einen Zug der Linie S1 geklettert und in Richtung Wannsee gefahren. Etwa 300 Meter hinter dem S-Bahnhof Schlachtensee seien sie mit einer Signalbrücke kollidiert und dabei tödlich verletzt worden.

Immer wieder klettern vor allem junge Menschen in Berlin auf Züge oder S-Bahnen und versuchen, außen oder auf dem Dach mitzufahren. In der Vergangenheit kam es deshalb wiederholt zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen. So wurde erst im Februar ein zwölfjähriger Junge lebensgefährlich verletzt, als er auf dem Dach einer S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Feuerbachstraße und Wannsee gegen eine Brücke prallte. Und im August vergangenen Jahres verletzte ein 19-jähriger S-Bahn-Surfer in Berlin beim Abspringen vom Zug eine Frau am Bahnhof Julius-Leber-Brücke - er traf sie an Kopf und Schulter.