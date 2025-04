Unbekannte Täter haben das einzige Einsatzfahrzeug der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Berlin-Reinickendorf verwüstet. Wie die DLRG-Reinickendorf am Montag mitteilte, befand sich der Transporter in der vergangenen Woche auf einem abgeschlossenen Gelände an der Berliner Straße. Dort seien die Täter zwischen Sonntag (6. April) und Freitag (11. April) in das Fahrzeug eingedrungen. Demnach entdeckten Helfer der DLRG das zerstörte Fahrzeug am Freitag und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Fenster des Transporters seien eingeschlagen, die Funkanlage herausgerissen und mehrere Koffer aufgerissen und durchwühlt worden. "Material wurde achtlos durch den Innenraum geschleudert. Das Einsatzfahrzeug hat uns über Jahre stets zuverlässig zu allen Absicherungen, Lehrgängen, Wettkämpfen, Mannschaftsausflügen und auch zu Einsätzen zur Menschenrettung gebracht", sagte Daniel Kobus, Leiter der DLRG-Verbandskommunikation.

Das Fahrzeug sollte laut DLRG-Reinickendorf am Wochenende im Einsatz sein, um die Absicherung einer Osterregatta vorzubereiten.