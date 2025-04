Unbekannte brechen mit Auto in Juweliergeschäft ein

Zwei Unbekannte sind laut Berliner Polizei mit einem Auto in ein Einkaufszentrum eingebrochen und dort in einen Juwelierladen. Es gelang ihnen, Schmuck zu stehlen und zu fliehen.

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Berlin-Steglitz eingebrochen.

Der Laden befindet sich im Erdgeschoss eines Einkaufszentrums in der Schloßstraße, wie die Polizei mitteilte. Zunächst durchbrachen die beiden Täter eine Eingangstür des Einkaufszentrums und fuhren mit dem Auto zum Juwelierladen. Dort zerstörten sie dann mit einem Audi die Zugangstür des Geschäfts und gelangten so in das Innere.

Mehrere Vitrinen wurden gewaltsam geöffnet, Schmuck wurde entwendet. Der Zeitung "Bild" [bild.de] zufolge handelt es sich hierbei um das Einkaufszentrum Boulevard Berlin.

Als ein Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums den Einbruch mitbekam, bedrohten die Tatverdächtigen ihn. Kurz darauf flohen die Diebe mit dem Wagen aus dem Einkaufszentrum. Das stark beschädigte Auto ließen sie anschließend im Harry-Bresslau-Park zurück.