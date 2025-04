Nachfolger von Bodo Broszinki - Einwohner Doberlug-Kirchhains wählen neuen Bürgermeister

So 27.04.25 | 08:19 Uhr

Drei Männer wollen der neue Bürgermeister in Doberlug-Kirchhain werden. Am Sonntag entscheiden nun die Wähkler, wer die Nachfolge von Bodo Broszinki antritt. Was planen die Kandidaten des Wählerbündnisses, der CDU und der AfD für die Stadt?

Der Wahlkampf um das Amt des neuen Bürgermeisters in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) befindet sich auf der Zielgeraden. Am Donnerstag versammelten sich die drei Kandidaten auf dem Wochenmarkt der Stadt, um an ihren Ständen für ihre Programme zu werben und letzte Stimmen zu gewinnen.

Reiche will Verwaltung transparent aufstellen

Enrico Reiche, parteiloser Kandidat für die unabhängige Wählergemeinschaft Bündnis Umland – Landwirtschaft Umwelt und Natur (WBU-LUN), setzt auf eine transparentere Politik. "Ich möchte, dass hier ordentliche, transparente und bürgernahe Sachpolitik gemacht werden kann", sagte Reiche dem rbb am Donnerstag. Ziel sei es, die Verwaltung so zu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder zufrieden seien. Auch wenn es viele positive Entwicklungen gebe, herrsche in der Stadt große Unzufriedenheit, so Reiche weiter. Mit seinem Verwaltungs- und IT-Wissen wolle er dazu beitragen, dass sich Doberlug-Kirchhain und seine Ortsteile nach den Vorstellungen der Menschen entwickeln. Der 43-Jährige engagiert sich bereits ehrenamtlich, unter anderem als Vorsitzender der Schulkonferenz der Berggrundschule sowie des Kita-Ausschusses der Kindertagesstätte Olga-Günther Mechel

Bild: Andreas Egeresi

Rudolph setzt auf Ordnung und Sauberkeit

Auch CDU-Kandidat Sebastian Rudolph nutzte die Gelegenheit, um seine Pläne zu präsentieren. Sein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung von Ordnung und Sauberkeit in der Stadt. Darüber hinaus wolle er neuen Wohnraum schaffen, um dem Bedarf der Bevölkerung gerecht zu werden, so Rudolph. Daneben gab er an, dass es auch positive Entwicklungen in der Stadt gäbe, wie die Entwicklung der Heeresinstandsetzungslogistik GmbH. Das Unternehmen ist auf die Reparatur und Wartung von militärischen Fahrzeugen spezialisiert.

Gackowsky kritisiert Bauprojekte der Stadt

Oliver Gackowsky, der für die AfD antritt, stellte zum einen die Bedürfnisse der Bürger in den Mittelpunkt: "Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Bürger nicht abhängen." Zum anderen kritisierte der Notfallsanitäter die Bauplanungen der Stadt, beispielsweise die Ende Januar genehmigten Fördermitttel für die Erweiterung der Berg-Grundschule, die durch die gestiegene Schülerzahl bereits 2019 von der Stadt diskutiert worden war. Auch in dem geplanten Krankenhaus-Neubau sieht Gackowsky ein Risiko. Er könne sich vorstellen, dass die finanziellen Mittel einstürzen würden und betonte daneben, dass die Bürger für ihn die Nummer eins seien, so Gackowsky.

Der derzeitige Bürgermeister Bodo Broszinski wird das Rathaus nach der Wahl am kommenden Sonntag nach 23 Jahren verlassen.

