Den Studiengang gibt es dort seit Herbst 2021. Er verbindet akademische Inhalte mit einer praktischen Ausbildung in Kliniken und Hebammenpraxen. Die Hebammenausbildung sei durch die Akademisierung und den Aufbau des neuen Studiengangs in Senftenberg deutlich attraktiver geworden, sagte die Brandenburger Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos).

Elf der 13 Absolventinnen wollen den Angaben zufolge im Anschluss an ihr Bachelor-Studium an einer Brandenburger Geburtsklinik arbeiten - u.a. in Potsdam, Cottbus und Lübben.

Die ersten 13 Absolventinnen des Studiengangs Hebammenwissenschaft an der BTU Cottbus-Senftenberg haben ihre Zeugnisse erhalten. Das teilten Wissenschafts- und Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) sieht durch den Studiengang den Gesundheitscampus in Senftenberg insgesamt gestärkt. Mehr als zwei Millionen Euro stelle das Land pro Jahr für die akademische Ausbildung der Hebammen zur Verfügung, so Schüle.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird rund ein Drittel der derzeit 625 Brandenburger Hebammen in den nächsten acht Jahren das Rentenalter erreichen. Rund 100 angehende Hebammen befinden sich im Moment in Brandenburg in der fachschulischen und akademischen Ausbildung oder in der Nachqualifikation.

Seit zwei Jahren werden Hebammen in Deutschland ausschließlich akademisch, also an Hochschulen, ausgebildet.