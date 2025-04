Berlin soll bis zu 2.000 neue Fahrrad-Stellplätze bekommen: Bis zu 590 an zehn Bahnhöfen in Lichtenberg, bis zu 800 an neun Stationen in Treptow-Köpenick und bis zu 640 Stellplätze an 15 Bahnhöfen in Neukölln. Das teilte die landeseigene Infravelo GmbH am Montag mit. Sie ist für den Bau verantwortlich.

Grundlage für die Pläne sind sogenannte Standort- und Potenzialanalysen. Die habe Infravelo an fast allen S- und U-Bahnhöfen Berlins durchgeführt. Entscheidende Fragen dafür: Wie viele Stellplätze gibt es jetzt schon und wie viele Räder sind dort abgestellt? Auf dieser Grundlage wurde der Bedarf an Stellplätzen bis 2030 berechnet.