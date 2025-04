Stellaris Freitag, 04.04.2025 | 11:25 Uhr

Nur um mal richtig zu stellen, was hier in Fangschleuse um eines desgrosen Umweltverbrechen, die in Brandenburg in der letzten Zeit passierten. Hier wird Vorschub geleistet, dass auf demTesla-Gelände im Wasserschutzgebiet ein Industrieverladebahnhof errichtet wird, was strengsten verboten ist. Man kann nur hoffen, dass die Verantwotlichen für diese Straftat belängt werden.